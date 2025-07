Nordex Aktie News: Nordex verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 19,64 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 19,64 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,64 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.233 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 20,30 EUR markierte der Titel am 21.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 3,36 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,035 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,40 EUR an.

Nordex veröffentlichte am 25.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.07.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Nordex dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,671 EUR im Jahr 2025 aus.

