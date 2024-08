Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Nordex-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 13,63 EUR.

Die Nordex-Aktie bewegte sich um 09:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,63 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,63 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 13,63 EUR. Bei 13,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.097 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 15,70 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,79 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,03 EUR an.

Am 25.07.2024 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,86 Mrd. EUR – ein Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 17.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,106 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind

Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag im Plus