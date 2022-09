Nordex Aktie News: Nordex am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 8,80 EUR ab. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,67 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 745.158 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,45 EUR markierte der Titel am 09.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 49,58 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 26,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 18,57 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,28 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.488,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.251,16 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 15.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

