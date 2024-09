Nordex Aktie News: Nordex kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Mit einem Kurs von 15,14 EUR zeigte sich die Nordex-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Nordex-Aktie um 09:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 15,14 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,21 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 15,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.052 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 4,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Mit Abgaben von 43,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,03 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,11 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Nordex.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,106 EUR je Aktie.

