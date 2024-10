Nordex Aktie News: Nordex verliert am Mittwochnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 13,61 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 13,61 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 13,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 167.865 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,37 EUR.

Am 25.07.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,11 Prozent gesteigert.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Nordex.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,076 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

