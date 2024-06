Aktienkurs im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag im Plus

24.06.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Nordex zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 12,48 EUR.

Um 15:49 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 12,48 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 12,51 EUR zu. Bei 12,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.565 Stück gehandelt. Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 20,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,77 EUR an. Nordex veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,071 EUR je Nordex-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels stärker

