Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 13,50 EUR.

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,50 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,76 EUR an. Bei 13,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 246.489 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 16,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,43 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 14.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,01 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Nordex dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,059 EUR je Aktie belaufen.

