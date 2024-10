Nordex Aktie News: Nordex verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 13,79 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Nordex-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 13,79 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,89 EUR zu. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,78 EUR nach. Bei 13,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 47.162 Stück.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,52 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,37 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 25.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,86 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 17.11.2025 präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,076 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

