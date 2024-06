Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 12,16 EUR abwärts.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 12,16 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,10 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 130.322 Nordex-Aktien.

Bei 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 22,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 18,77 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 14.05.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,34 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,071 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

