Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 13,93 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,69 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 437.923 Stück.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Gewinne von 13,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 61,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,43 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 25.07.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,86 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,072 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

