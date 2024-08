Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 13,74 EUR.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 13,74 EUR abwärts. Die Nordex-Aktie sank bis auf 13,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.510 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 14,77 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,29 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,03 EUR.

Nordex veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,86 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Am 17.11.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2024 0,106 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

