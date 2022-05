Nordex Aktie News: Nordex kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Anleger zeigten sich um 27.05.2022 16:22:00 Uhr bei der Nordex-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 10,62 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 10,85 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 10,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 864.198 Nordex-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2021 auf bis zu 19,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 46,59 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2022 bei 9,82 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,10 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,31 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,17 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,44 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.488,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.251,16 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Nordex wird am 20.06.2022 gerechnet. Nordex dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 16.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,085 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie sackt letztendlich kräftig ab: Nordex korrigiert Jahresziele - rote Zahlen möglich

Nordex-Aktie im Plus: Transfergesellschaft bei Nordex muss laut Minister Unternehmen tragen

Hot Stocks heute: Windaktien Im Fokus: Siemens Energy, Nordex und Ørsted

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex