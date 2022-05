Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.05.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 10,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 10,48 EUR. Bei 10,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.893 Nordex-Aktien.

Am 01.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 47,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2022 Kursverluste bis auf 9,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 21,31 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,17 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,44 EUR erwirtschaftet worden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.251,16 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Nordex wird am 20.06.2022 gerechnet. Am 16.08.2023 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,085 EUR je Aktie.

