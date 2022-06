Nordex Aktie News: Hausse bei Nordex am Montagmittag

Um 27.06.2022 12:22:00 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 9,8 Prozent auf 9,55 EUR zu. Die Nordex-Aktie legte bis auf 9,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.154.489 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2021 erreicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 51,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.06.2022 auf bis zu 8,13 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 17,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 20,39 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 21.06.2022 vor. Das EPS lag bei -0,70 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,43 Prozent auf 932,98 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1.251,16 EUR umgesetzt.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Nordex.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,221 EUR je Nordex-Aktie.

