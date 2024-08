Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Nordex im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nordex-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 13,75 EUR.

Die Nordex-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 13,75 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 13,79 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,66 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.876 Nordex-Aktien.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,69 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 8,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 59,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 17.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,106 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

