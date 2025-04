Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Nachmittag an Boden

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 16,40 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 16,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 16,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,06 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 389.345 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 17,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 6,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 56,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,010 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 19,12 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 25.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,44 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,01 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,674 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

