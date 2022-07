Nordex Aktie News: Nordex bricht am Donnerstagnachmittag nach oben aus

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 28.07.2022 16:22:00 Uhr 14,3 Prozent im Plus bei 9,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 9,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.846.411 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 17,45 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 44,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 6,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 20,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 29.03.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.251,16 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,93 Prozent gesteigert.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.08.2023.

