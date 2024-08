Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 14,09 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:45 Uhr 1,4 Prozent auf 14,09 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 14,13 EUR. Bei 14,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 256.031 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,03 EUR.

Nordex gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,36 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,86 Mrd. EUR – ein Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 17.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,106 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich schwächer

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen