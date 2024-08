Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Mittwochvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 14,00 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 14,00 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,05 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.232 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,64 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 62,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,03 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 25.07.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,86 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 17.11.2025 dürfte Nordex die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,106 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich schwächer

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen