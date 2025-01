Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 11,03 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 11,03 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 11,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 639.624 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,97 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.02.2024 bei 9,13 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 17,23 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 17,78 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 07.11.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,02 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,15 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,07 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,047 EUR je Nordex-Aktie.

