Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit KursVerlusten

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 11,74 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 11,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 167.923 Nordex-Aktien.

Bei 17,45 EUR erreichte der Titel am 09.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 32,76 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,97 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 68,45 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,03 EUR an.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.488,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR in den Büchern standen.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie steigt dennoch zweistellig: Nordex wird für 2022 pessimistischer

Vestas-Aktie springt dennoch an: Vestas passt Prognose nach unten an

Nordex-Aktie gibt Gewinne ab: Nordex erhält Großauftrag von Windparkbetreiber Landwind

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex