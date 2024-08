Nordex Aktie News: Nordex zieht am Nachmittag an

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 14,48 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 14,48 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,52 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 289.447 Nordex-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,91 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,50 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,03 EUR an.

Am 25.07.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -0,36 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 1,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 17.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,106 EUR in den Büchern stehen haben wird.

