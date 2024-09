Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Montagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:05 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 14,18 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 14,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 5.587 Stück.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 11,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 39,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 17.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,106 EUR fest.

