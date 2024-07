Northern Data Aktie News: Northern Data am Vormittag mit Abschlägen

Northern Data im Fokus

Die Aktie von Northern Data gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Northern Data-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 21,05 EUR.

Das Papier von Northern Data befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,2 Prozent auf 21,05 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Northern Data-Aktie ging bis auf 21,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,05 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,00 EUR erreichte der Titel am 02.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 14,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,010 EUR je Aktie in den Northern Data-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Northern Data-Aktie

Rally der Northern Data-Aktie gestoppt: Ernüchterung macht sich breit

Northern Data mit zweistelligem Kursplus: Bericht über möglichen KI-Börsengang

Northern Data-Aktien profitieren kräftig von Kaufempfehlung