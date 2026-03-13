Northsand,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Northsand,Inc Registered stellte am 13.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 65,51 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Northsand,Inc Registered 28,61 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Northsand,Inc Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 59,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,19 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 16,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net