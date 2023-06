Schweizerische Nationalbank erhöht Leitzins - SNB fordert grundlegende Maßnahmen nach CS-Kollaps

Sie erhöht dazu ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,75 Prozent. Damit wirke sie dem abermals gestiegenen Inflationsdruck entgegen, erklärte die SNB am Donnerstag. Es sei zudem nicht auszuschließen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig seien, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten.

Um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen, sei die Nationalbank zudem weiterhin bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv zu sein. Im gegenwärtigen Umfeld stünden dabei Devisenverkäufe im Vordergrund, heißt es unverändert zu früheren Aussagen.

Die jetzige Zinserhöhung ist der fünfte Zinsschritt in Folge. Genau vor einem Jahr hatte die SNB die Zinsschraube mit einem Schritt um einen halben Prozentpunkt erstmals seit fünfzehn Jahren wieder etwas angezogen, danach folgten bis März drei weitere Zinsschritte.

Auch wenn die Inflation seit Februar deutlich zurückgekommen ist auf zuletzt 2,2 Prozent im Mai, liegt sie weiterhin über der von der SNB angepeilten Bandbreite von 0 bis 2 Prozent. Eine weitere Zinserhöhung war daher bei professionellen Beobachtern nahezu unisono erwartet worden.

Im Ausland haben die wichtigsten Notenbanken zuletzt unterschiedliche Entscheidungen getroffen. Während die US-Notenbank Fed letzte Woche zumindest vorübergehend eine Pause eingelegt hat, hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöht.

Eingriffe am Devisenmarkt möglich

Um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen, will die SNB bei Bedarf zudem weiterhin am Devisenmarkt eingreifen, wobei sie aktuell Fremdwährungsverkäufe in den Vordergrund stellt. Die Notenbank setzt nämlich auch auf die inflationsdämpfende Wirkung eines starken Franken. Das Hauptinstrument der Zentralbank sei aber der Leitzins, sagte Jordan.

"Die SNB hält Kurs. Es geht schrittweise in höhere Leitzinsgefilde", sagte VP-Bank-Ökonom Thomas Gitzel. Er rechnet im September mit einer weiteren Zinsanhebung um 25 Basispunkte. "Die SNB kann im Gegensatz zur EZB und zur Fed langsam und stetig mit ihren geldpolitischen Straffungen vorgehen."

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in der vergangenen Woche in ihrem Kampf gegen die Inflation ihren Leitzins zum achten Mal in Folge erhöht und für den kommenden Monat bereits die nächste Anhebung in Aussicht gestellt. Die US-Notenbank Fed hatte nach zehn Zinserhöhungen in Folge zwar eine Pause eingelegt, allerdings auch angedeutet, dass sie noch bis zu zwei kleinere Schritte für dieses Jahr ins Auge fasse. Und auch in Großbritannien stehen die Zeichen weiter auf Zinserhöhung: Die Bank of England dürfte Ökonomen zufolge am Nachmittag zum 13. Mal in Folge die geldpolitischen Zügel anziehen.

Die Schweizer Währungshüter entscheiden in der Regel viermal jährlich gegen Ende des Quartals über die Zinsen. Die nächste sogenannte geldpolitische Lagebeurteilung ist für den 21. September anberaumt.

SNB fordert Maßnahmen nach CS-Zusammenbruch

Nach der Schieflage der Credit Suisse fordert die Schweizerische Nationalbank (SNB) Maßnahmen zur Vermeidung solcher Probleme in Zukunft. "Diese Maßnahmen müssen die Widerstandsfähigkeit der Banken stärken, um einen Vertrauensverlust zu verhindern und eine breite Palette wirksamer Optionen zur Stabilisierung, Sanierung oder Abwicklung einer systemrelevanten Bank im Falle einer Krise sicherzustellen", hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht der SNB. Die Erfahrung mit der Credit Suisse zeige die Notwendigkeit einer Überprüfung des Too-Big-to-Fail-Regelwerkes, um ein frühzeitiges Eingreifen zu ermöglichen. Die Credit Suisse musste im März im Rahmen einer staatlich orchestrierten Notübernahme durch den größeren Rivalen UBS gerettet werden.

Zürich (Reuters / dpa-AFX)

