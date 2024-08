Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis fällt am Freitagmittag

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 97,03 CHF ab.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 97,03 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 96,15 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 97,28 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 726.857 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 100,96 CHF markierte der Titel am 15.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 4,05 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,87 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,75 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 100,33 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,44 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,00 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,24 Mrd. CHF gelegen.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,42 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Analysten sehen für Novartis-Aktie Luft nach oben

Optimismus in Zürich: SMI am Nachmittag freundlich

Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zu