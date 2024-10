Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Mittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 97,12 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,4 Prozent auf 97,12 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 96,94 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,11 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 441.003 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,00 CHF am 25.10.2023. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 17,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,88 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,47 USD je Aktie aus.

