Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Mittwochvormittag

Novartis im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 94,29 CHF.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 94,29 CHF zu. Bei 94,30 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 93,47 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 196.320 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,52 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 0,24 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 79,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 16,00 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,00 CHF.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,15 USD, nach 1,01 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2024 wird am 18.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,24 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 steigt schlussendlich

Gewinne in Zürich: SMI steigt

Montagshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Plus