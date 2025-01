Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag nahe Nulllinie

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 89,05 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 89,05 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,15 CHF aus. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 88,93 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 90.958 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 15,35 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,63 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 6,09 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,77 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 98,86 CHF.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 29.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,75 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,11 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,41 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2025 terminiert. Schätzungsweise am 04.02.2026 dürfte Novartis die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,58 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

