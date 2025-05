Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

So entwickelt sich Novartis

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 94,63 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 94,63 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 95,13 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 93,03 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.455.053 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. 8,55 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 14,30 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,99 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,75 CHF aus.

Am 29.04.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,90 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,34 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 21.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novartis.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,67 USD je Novartis-Aktie.

