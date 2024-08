Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 93,06 CHF abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 93,06 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,96 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.460.306 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2024 markierte das Papier bei 100,96 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,49 Prozent. Bei 81,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 14,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,76 USD je Novartis-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,33 CHF an.

Am 18.07.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,24 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,32 Mrd. CHF.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Schwacher Handel: SMI schlussendlich schwächer

SMI aktuell: So steht der SMI aktuell

SIX-Handel SMI fällt am Mittag