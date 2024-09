Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Nachmittag

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 99,47 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 15:52 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 99,47 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 99,67 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,11 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.124.935 Novartis-Aktien.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 3,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,16 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,76 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,56 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,24 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,32 Mrd. CHF.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.10.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,46 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

