Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 94,15 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 94,15 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 94,15 CHF. Bei 93,89 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 72.817 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2024 bei 100,96 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 6,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,63 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,76 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,33 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,45 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI aktuell: So bewegt sich der SMI aktuell

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone

Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsstart auf grünem Terrain