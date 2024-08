Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Abschlägen

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 95,11 CHF.

Um 11:48 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 95,11 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 95,07 CHF. Bei 96,08 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 529.445 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2024 auf bis zu 100,96 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,79 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,63 CHF am 07.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,17 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,76 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,33 CHF an.

Am 18.07.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,45 USD je Aktie aus.

