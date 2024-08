Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Abschlägen

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 95,90 CHF ab.

Die Novartis-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 95,90 CHF abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 95,03 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,08 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.160.994 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,96 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,63 CHF am 07.09.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 17,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,76 USD. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 100,33 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 CHF je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,45 USD fest.

