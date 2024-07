Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt am Nachmittag Tendenz

Novartis im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 97,31 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 97,31 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 98,00 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 96,83 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 97,00 CHF. Zuletzt wechselten 1.191.837 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,71 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,99 CHF. Dieser Wert wurde am 15.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 17,80 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,74 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,63 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 23.04.2024. In Sachen EPS wurden 1,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,01 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 vorlegen. Novartis dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,27 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr abgeworfen

Börse Zürich in Grün: SMI beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone