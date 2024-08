Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag billiger

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 96,01 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 96,01 CHF ab. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 95,92 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,46 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 40.067 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,96 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2023 auf bis zu 81,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,76 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 100,33 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 18.07.2024. Es stand ein EPS von 1,44 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,46 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

