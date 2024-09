Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 99,11 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie musste um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 99,11 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 98,98 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.226.619 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 3,64 Prozent zulegen. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 16,25 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,77 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,56 CHF.

Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,44 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,58 Prozent zurück. Hier wurden 11,32 Mrd. CHF gegenüber 12,24 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Novartis-Aktie.

