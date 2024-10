Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 99,45 CHF zu.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 99,45 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 100,08 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 99,49 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 526.505 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,29 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,54 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,81 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,88 CHF.

Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

