Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 94,46 CHF.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 94,46 CHF zu. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 95,05 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,75 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 460.912 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,41 CHF. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,00 CHF angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 23.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD gegenüber 1,01 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 10,34 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 17.07.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

