Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 99,97 CHF zu.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 99,97 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 100,32 CHF. Bei 99,09 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.073.151 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,32 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,35 Prozent Luft nach oben. Am 15.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,99 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 USD an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,76 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,63 CHF an.

Am 23.04.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,15 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,98 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.07.2025 dürfte Novartis die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,28 USD im Jahr 2024 aus.

