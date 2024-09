Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 98,27 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 98,27 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 99,00 CHF. Bei 98,45 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 101.873 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 18,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,78 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,56 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,46 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

