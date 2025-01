Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 90,42 CHF abwärts.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 90,42 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,31 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,99 CHF. Bisher wurden via SIX SX 95.279 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 13,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.04.2024 (83,63 CHF). Mit Abgaben von 7,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,77 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,86 CHF aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 29.10.2024. Das EPS wurde auf 1,37 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,75 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,11 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,41 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 31.01.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,58 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

