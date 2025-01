Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 90,65 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 90,65 CHF. Bei 90,20 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 90,99 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.131.440 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,31 Prozent. Am 19.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,77 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 98,86 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 29.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,37 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,75 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,73 Prozent auf 11,11 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,41 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 31.01.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 04.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

