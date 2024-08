Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Mittag ein

Novartis im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 96,54 CHF abwärts.

Um 11:47 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 96,54 CHF ab. Die Novartis-Aktie sank bis auf 96,11 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,55 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 459.590 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 100,96 CHF markierte der Titel am 15.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 4,58 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,63 CHF am 07.09.2023. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 15,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,76 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 100,33 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,46 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

