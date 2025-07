Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag stabil

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 97,85 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 97,85 CHF an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 98,00 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 97,00 CHF. Bei 97,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 495.492 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,12 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,06 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,14 CHF aus.

Am 29.04.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,65 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,02 Prozent auf 11,90 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 21.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Wie Experten die Novartis-Aktie im Juni einstuften

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen