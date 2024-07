Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 98,78 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 98,78 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 98,41 CHF. Bei 98,58 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 952.805 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,96 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 2,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,04 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 18,97 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 USD an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,76 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 98,63 CHF.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,01 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,34 Mrd. USD – eine Minderung von 13,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,98 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.07.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 17.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

