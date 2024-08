Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 98,72 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 98,72 CHF. Bei 99,13 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 98,67 CHF. Bei 98,67 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 222.906 Novartis-Aktien.

Am 15.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,96 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 2,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 20,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,76 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,33 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

