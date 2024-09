Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 98,50 CHF.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 98,50 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 98,91 CHF. Mit einem Wert von 97,91 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 787.326 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 4,11 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,00 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 15,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,78 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,56 CHF an.

Novartis gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,44 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,00 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Novartis-Aktie.

